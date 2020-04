Polizei Hagen

POL-HA: Ladenbesitzer angegriffen

Hagen (ots)

Am Donnerstagabend, 18:15 Uhr, rief ein Ladenbesitzer, dessen Geschäft auf der Buscheystraße liegt, die Polizei. Vor seinem Laden war dem 49-Jährigen eine Gruppe aus vier Männern aufgefallen, die Abfall auf die Erde warfen. Als der Ladenbesitzer die Männer ansprach, schlug einer von ihnen dem Opfer mit der Faust auf den Unterarm. Dann entfernte sich die Grupen in Richtung Eugen-Richter-Straße. Der 49-Jährige trug Rötungen am Arm davon, benötigte aber keinen Rettungswagen. Den Täter beschrieb er als 180 cm groß und ca. 30 Jahre alt. Er trug eine Brille sowie einen Dreitagebart und war von normaler bis kräftiger Statur. Schuhe, Hose und Kappe waren weiß, dazu trug er ein grau-weißes Sweatshirt. Die Polizei konnte den Verdächtigen im Umfeld nicht mehr antreffen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

