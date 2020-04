Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kellereinbruch in der Waldstadt

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist im Zeitraum von Mittwoch, 10.00 Uhr, bis Sonntag, 15.50 Uhr, in einen Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus in der Insterburger Straße eingebrochen. Der Täter verschaffte sich Zutritt zu dem Gebäude und hebelte die Holztür eines Kellerabteils auf. Anschließend entwendete er daraus ein weißes Herrenrad der Marke Cube Acid. Die Höhe des durch den Einbruch entstandenen Schadens ist bislang noch nicht bekannt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter Telefon 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

