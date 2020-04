Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Alkoholisierter Pkw-Fahrer verursachte Unfall

Karlsruhe (ots)

Ein sichtlich alkoholisierter 40-Jähriger verursachte am Freitagabend einen Verkehrsunfall. Ein Zeuge meldete gegen 20.45 Uhr den Unfall und teilte mit, dass der Verursacher gerade dabei sei Fahrzeugteile einzusammeln. Eine Streife traf den 40-Jährigen am Kreisverkehr Tunnelstraße / Salinenstraße an. Dieser hatte mit seinem Pkw die Verkehrsinsel überfahren, ein Verkehrszeichen beschädigt und war an der Leitplanke zu Stehen gekommen. Er wurde auf die Wache gebracht. Nach einer Blutentnahme wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Dieter Werner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell