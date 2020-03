Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Gaststätte - Versuchter Einbruch in Firmengebäude - Autos aufgebrochen und Winterreifen gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Gaststätte

Schlitz - Unbekannte brachen in der Nacht auf Montag (02.03.), zwischen 1.30 Uhr und 2 Uhr, in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten den Gastraum. Sie entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe und hinterließen circa 2.000 Euro Sachschaden.

Versuchter Einbruch in Firmengebäude

Lauterbach - In der Nacht auf Dienstag (03.03.), gegen 3.15 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Firma in der Spessartstraße einzubrechen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand ein Schaden von etwa 400 Euro.

Autos aufgebrochen und Winterreifen gestohlen

Mücke - Zwischen Freitagabend (28.02.) und Montagmorgen (02.03.) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem umzäunten Firmengelände in der Straße "Gottesrain" im Ortsteil Atzenhain. Die Täter brachen mehrere auf dem Grundstück abgestellte Autos auf und stahlen aus diesen Komplettradsätze Winterreifen. Es ist davon auszugehen, dass die Täter zum Abtransport des Diebesguts ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Es entstand ein Schaden in niedriger fünfstelliger Höhe.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell