Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auffahrunfall mit Personenschaden

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Hauneck - Am Montagmorgen (02.03.), gegen 06.30 Uhr, befuhren ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld und eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld den linken Fahrstreifen der B 27 in Richtung Fulda. Der Fahrer aus Bad Hersfeld beabsichtigte auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Der Hersfelder musste aufgrund eines auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lkws abbremsen. Die Fahrerin aus Bad Hersfeld bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Sie wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen, einem Opel Astra und einem Opel Zafira, entstand Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

