POL-OH: Einbrüche - Sachbeschädigungen

Versuchter Einbruch in Blumengeschäft

Bad Hersfeld - In der Nacht zu Freitag (28.02.) versuchten Unbekannte in ein Blumengeschäft in der Benno-Schilde-Straße einzubrechen. Die Täter versuchten eine Tür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf circa 100 Euro.

Heckscheibe beschädigt

Bad Hersfeld - Am Freitag (28.02.), zwischen 06:00 Uhr und 10:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem silbernen Ford Mondeo. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Homberger Straße abgestellt. Unbekannte schlugen mit einem Gegenstand gegen die Heckscheibe und beschädigten diese. Es entstand ein Schaden von 100 Euro.

Gerätehalle beschmiert

Friedewald - Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, kam es im Zeitraum von Samstag (08.02.) bis Samstag (22.02.) zu einer Sachbeschädigung einer Gerätehalle in der Straße "Aussiedlerhof". Unbekannte besprühten eine unverputzte Wand mit schwarzer Farbe. Es entstand ein Schaden von rund 100 Euro.

Holzhütte beschädigt

Hauneck / Oberhaun - In der Zeit von Donnerstag (02.01.) bis Freitag (28.02.) beschädigten Unbekannte eine Holzhütte, welche sich auf einer Wiese im Bereich des "Böbelsgraben" befindet. Unbekannte zerstörten die Hütte und verteilten diverse Werkzeuge aus der Hütte in der näheren Umgebung. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Hauswand beschädigt

Friedlos - Am Freitag (28.02.), zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr, beschädigten Unbekannte eine Hauswand an einem Einfamilienhaus in der Straße "Lange Gasse". Die Täter warfen einen unbekannten Gegenstand gegen die Hauswand und beschädigten hierdurch eine Eternitplatte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 250 Euro.

In PKW eingebrochen

Bad Hersfeld - In der Zeit von Freitag (28.02.), 11:30 Uhr, bis Samstag (29.02.), 08:00 Uhr, warfen Unbekannte die Scheibe an einem weißen Ford Transit ein, welcher im Bereich der Heinrich-Börne-Straße abgestellt war. Im Anschluss durchsuchten sie die Fahrgastzelle und flüchteten in unbekannte Richtung. Ob die Täter etwas gestohlen haben, ist derzeit noch unbekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

Bushaltestelle beschädigt

Bad Hersfeld - Am Samstag (29.02.), gegen 10:15 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle im Bereich der Kathuser Straße. Unbekannte beschädigten eine Scheibe des Wartehäuschens. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 700 Euro.

Versuchter Einbruch in Wohnung

Friedlos - Am Samstagnachmittag (29.02.), zwischen 15:45 Uhr und 18:45 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Wohnung im Bereich der Lutherstraße einzubrechen. Die Wohnung befindet sich in unmittelbarer Nähe der Fuldatal Grundschule. Die Täter versuchten die Wohnungstüre einzutreten, was jedoch misslang. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

Versuchter Einbruch in karitative Einrichtung

Bad Hersfeld - In der Nacht von Freitag (28.02.) auf Samstag (29.02.) versuchten Unbekannte in das Gebäude einer Karitativen Einrichtung in der Heinrich-Börner-Straße einzubrechen. Die Täter versuchten die Eingangstüre aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Bushaltestelle beschädigt

Bad Hersfeld - Am Sonntag (01.03.), gegen 14:00 Uhr, beschädigten Unbekannte ein Wartehäuschen einer Bushaltestelle im Bereich der Straße "Lappenlied". Die Täter schlugen zwei Scheiben des Wartehäuschens ein. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

