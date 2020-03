Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht, Neuenstein Samstag, 29.02.2020, 15:30 bis 16:00 Uhr

Neuenstein (ots)

Durch einen Kastenwagen ("Sprinterklasse"), vermutlich weiß, wurde eine Palisadenmauer eines Grundstückes in der Eisenbergstraße in Raboldshausen beschädigt. Beim Rechtsabbiegen hatte der Fahrer sich wohl etwas verschätzt; er entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachschaden: 1000.-EUR. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld, 06621 9320 oder über die Online-Wache:www.polizei.hessen.de.

gefertigt: (Polizeistation Bad Hersfeld, PHK Lampersbach)

eingestellt: Raab, EPHK u. PvD

