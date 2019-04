Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Mainz-Gonsenheim (ots)

Sonntag, 28.04.2019, 13:48 Uhr

Am Sonntagmittag befährt ein 45-jähriger Motorradfahrer mit seiner 42-jährigen Sozia die Straße An der Oberlücke in Richtung An der Ochsenwiese. Beim Abbiegevorgang nach rechts in die Straße An der Ochsenwiese verliert der 45-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad und gerät auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 32-jährige Pkw-Fahrerin kann eine Kollision trotz starkem Abbremsen ihres Pkws nicht verhindern. Der 45-Jährige und seine 42-Jährige Sozia stürzen im Rahmen des Unfalls auf die Fahrbahn und werden verletzt. Beide müssen in ein Krankenhaus verbracht werden. Zudem werden sowohl das Motorrad als auch der Pkw abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme wird die Unfallstelle für circa eine Stunde abgesperrt. Währenddessen erfolgt eine Verkehrsregelung durch die Polizeibeamten.

