POL-PDPS: Einbruch in Firma mit hohem Schaden

Im Zeitraum von Samstag, 13:30 Uhr, bis Sonntag, 13:00 Uhr, zerschlugen unbekannte Täter bei einer Firma in der Wasserturmstraße eine Glaseinfassung eines Sektionaltores, wodurch das Tor geöffnet werden konnte. Aus der Lagerhalle wurden mehrere Klima-Split-Geräte, Elektrogeräte, Duschstangen, LED-Strahler und ähnliches entwendet. Zum Abtransport des Diebesgutes wurde ein firmeneigener, älterer, weißer Ford Transit benutzt, der am Sonntag, gegen 13:00 Uhr, am "Alten Innweg" (Verbindung Berliner Ring Richtung Niedersimten) leergeräumt aufgefunden wurde. Vermutlich kam es hier zum Um- oder Ausladen des Diebesgutes. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Wert des Diebesgutes bei 30.000 bis 40.000 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Besonders angesprochen sind Eigentümer von Wochenendgrundstücken im Bereich "Alter Innweg". Möglicherweise könnten die Täter dort von privaten Überwachungskameras oder Wildkameras aufgezeichnet worden sein. Vielleicht haben auch Spaziergänger wichtige Wahrnehmungen gemacht.

