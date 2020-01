Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Unfall auf dem Pferdemarkt - Zeugenaufruf der Polizei +++

Oldenburg (ots)

Am Donnerstagvormittag kam es auf dem Pferdemarkt zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Da die Beteiligten gegenüber der Polizei unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten, suchen die Beamten nun Zeugen. Diese können sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 beim Unfalldienst melden.

Der Unfall ereignete sich um 10.40 Uhr. Eine 69-jährige Frau aus Oldenburg wollte mit ihrem blauen Suzuki aus Richtung Norden kommend über den Pferdemarkt in die Donnerschweer Straße einbiegen. Noch auf dem Pferdemarkt kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes einer 49-jährigen Bad Zwischenahnerin, die nach den ersten Ermittlungen der Polizei auf der mittleren Spur in Fahrtrichtung Stadtmuseum unterwegs war, von dort jedoch den Fahrstreifen nach links wechselte, um ebenfalls in die Donnerschweer Straße einzubiegen.

Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt. (100565)

