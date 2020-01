Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Bus-Fahrgäste nach Vollbremsung verletzt ++ Unfall mit Pedelec +++

Oldenburg (ots)

Bei der Vollbremsung eines Linienbusses sind am Mittwoch drei Fahrgäste leicht verletzt worden. Der Bus war gegen 13 Uhr auf der Busspur der Staulinie unterwegs. Zeugenaussagen zufolge scherte in Höhe des Parkhauses plötzlich ein Mitsubishi vor dem Bus nach rechts ein und bog dann in die Parkhauseinfahrt ab. Nur mit einer Vollbremsung gelang es dem 39-jährigen Busfahrer, einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern. Infolge der Vollbremsung rutschten drei Fahrgäste von ihren Sitzen und wurden dabei verletzt. Eine 21-jährige Frau musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei konnte im Parkhaus den mutmaßlichen Unfallverursacher ermitteln; es handelte sich um einen 60-Jährigen, gegen den nun ein Verfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet wurde. (96516)

+

Um 17.15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 24-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Der Oldenburger fuhr mit seinem Pedelec auf dem - nicht freigegebenen - linken Radweg der Wilhelmshavener Heerstraße in Richtung Rastede. Zur selben Zeit beabsichtigte ein 28-jähriger Fahrer eines BMW, von der Weißenmoorstraße kommend nach rechts in die Wilhelmshavener Heerstraße einzubiegen. Beim Abbiegen missachtete der Autofahrer die Vorfahrt des 24-Jährigen, so dass es in der Einmündung zum Zusammenstoß kam. Die Polizei leitete gegen beide Unfallbeteiligte Ermittlungen ein. (97268)

Zeugenhinweise nimmt der Unfalldienst der Polizei wie immer unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell