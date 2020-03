Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Einbruch in Wohnhaus

Fulda (ots)

Kennzeichendiebstahl

Alsfeld - Zwischen Donnerstagnachmittag (27.02.) und Freitagmorgen (28.02.) stahlen Unbekannte in der Lessingstraße die Kennzeichen VB-Y 1342 eines schwarzen Renault Megane Scenic. Es entstand ein Sachschaden von 25 Euro.

Einbruch in Wohnhaus

Alsfeld - In der Nacht auf Freitag (28.02.) brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Goethestraße ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld in unbekannter Höhe.

