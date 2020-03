Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Dieseldiebstahl - Aufsitzrasenmäher entwendet - In Wohnung eingebrochen - Fahrzeugscheibe eingeschlagen - E-Bike gestohlen - Quad im Wert von rund 8.000 Euro entwendet

Fulda (ots)

Dieseldiebstahl

A7 / Burghaun - Unbekannte zapften zwischen Donnerstagabend (27.02.) und Freitagmorgen (28.02.) rund 350 Liter Diesel aus einem Lkw ab. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum auf dem Autobahnparkplatz "Günterswald" an der A7 in Fahrtrichtung Fulda.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Aufsitzrasenmäher entwendet

Fulda - In der Zeit vom 20.02. bis 01.03. entwendeten Unbekannte vom Gelände eines Hundeübungsplatzes in der Michelsrombacher Straße im Stadtteil Lehnerz einen roten Aufsichtrasenmäher im Wert von rund 600 Euro. Vermutlich nutzten die Täter zum Abtransport ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger.

In Wohnung eingebrochen

Neuhof - Unbekannte drangen am Freitagabend (28.02.), zwischen 18:15 und 21 Uhr, gewaltsam über eine Terrassentür in die Erdgeschosswohnung eines Wohnhauses in der Albert-Schweitzer-Straße ein. Ob dabei etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Möglicherweise wurden die Täter bei der Tat gestört und flüchteten ohne Diebesgut. Es entstand Sachschaden von rund 700 Euro.

Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Fulda - Auf dem Parkplatz eines Edelzeller Sportvereins in der Engelhelmser Straße schlugen Unbekannte am Freitagabend (28.02.) die Scheibe der Beifahrertür eines Audi A3 ein. Im Anschluss entwendeten die Täter aus dem Innenraum eine Geldbörse mit persönlichen Ausweisdokumenten und einer geringen Summe Bargeld. Der verursachte Schaden beträgt rund 300 Euro.

E-Bike gestohlen

Fulda - Im Kothenbachweg stahlen Unbekannte am Sonntagnachmittag (01.03.), gegen 16:55 Uhr, eine blauschwarzes E-Bike der Marke "Fischer" in noch unbekanntem Wert. Das Fahrrad war an einer Laterne mit einem Schloss gesichert.

Quad im Wert von rund 8.000 Euro entwendet

Hünfeld - Im Stadtteil Oberrombach entwendeten Unbekannte zwischen Sonntagvormittag (01.03.) und Montagvormittag (02.03.) ein Quad der Marke "Bombardier CAN-AM Renegade 1000" im Wert von rund 8.000 Euro. Das Fahrzeug stand auf dem Abstellplatz eines Wohngrundstücks in der Rudolphshahner Straße.

Dominik Möller, Pressesprecher

