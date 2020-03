Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - PKW-Diebstahl

Silberfarbener Mercedes CLK 200 entwendet

Emmerich (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag und Freitag (6. März 2020) entwendeten unbekannte Täter einen silberfarbenen Mercedes CLK 200 aus dem Baujahr 1999, der auf einer Parkfläche an der Dederichstraße abgestellt war. Der abgemeldete Wagen hat ein schwarzfoliertes Dach, getönte Scheiben und pinkfarbene Bremsklötze. Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

