Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Erneuter Anruf durch falschen Polizeibeamten

Zweibrücken (ots)

Am 25.02.2020 rief erneut eine unbekannte männliche Person bei einer Seniorin in Zweibrücken und gab sich als Kripobeamter "Stefan Christ" von der Kriminalpolizei Zweibrücken aus. Wie üblich berichtete der Unbekannte von der angeblichen Festnahme eines Einbrechers, bei dem man Hinweise auf einen bevorstehenden Einbruch bei der Angerufenen aufgefunden habe. Deshalb müsse man nun deren Wertgegenstände abholen und sie in Sicherheit bringen. Die Frau erkannte den Trick und ging auf das Anliegen des Anrufers nicht ein. Stattdessen verständigte sie die Polizei. Hinweise auf die Identität des Anrufers konnten im Rahmen der Ermittlungen nicht gewonnen werden. Mit weiteren Anrufen des Unbekannten ist zu rechnen. Dabei ist es durchaus wahrscheinlich, dass die Person eine andere Geschichte erzählt. Es ist sogar nicht auszuschließen, dass auf dem Display der Angerufenen die Telefonnummer 110 oder eine andere vertrauenerweckende Rufnummer erscheint - letztlich geht es den Betrügern immer nur darum, die Angerufenen dazu zu bringen, Bargeld oder Wertgegenstände an unbekannte Abholer auszuhändigen. Die Polizei warnt dringend davor, den Anrufern Glauben zu schenken und fremden Personen Geld oder Wertgegenstände anzuvertrauen. Stattdessen soll immer die richtige Polizei informiert werden.

