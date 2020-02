POL-PDPS: Trunkenheitsfahrten im Stadtgebiet

Polizeidirektion Pirmasens

Am frühen Dienstagmorgen, 25.02.2020, mussten Beamte der Polizeiinspektion Zweibrücken in den beiden nachgenannten Fällen betrunkenen Autofahrern Blutproben entnehmen lassen und ihre Führerscheine zum Zwecke der Einziehung sicherstellen, weil sie trotz erheblicher Alkoholisierung am Straßenverkehr teilgenommen hatten.

Zeit: 25.02.2020, 01:45 Uhr Ort: Zweibrücken, Ontariostraße SV: Eine über die Steinhauser Straße aus Richtung L 700 in die Stadt einfahrende 39-jährige Pkw-Fahrerin wurde in der Ontariostraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp über 1,1 Promille ergeben hatte, wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Zeit: 25.02.2020, 03:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Unterer Hornbachstaden SV: Bei einem 46-jährigen Pkw-Fahrer, der in der Straße Unterer Hornbachstaden unterwegs war, stellte eine Funkstreifenbesatzung deutliche Fahrunsicherheiten (Schlangenlinien, zweimaliges Berühren der Bordsteinkante) fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. | pizw

