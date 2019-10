Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Leicht verletzt

Rastatt (ots)

Der Fahrer eines Mofas hat sich nach einem Sturz am Mittwochmittag in der Straße "Zur Leopoldfeste" leicht verletzt. Gegen 15.30 Uhr verlor der 17-Jährige nach ersten Erkenntnissen die Balance und kam zu Fall. Hierbei stürzte sein Zweirad so unglücklich auf sein Bein, dass er durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

/ya

