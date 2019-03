Polizei Bielefeld

POL-BI: Alleinunfall, Pkw überschlagen, zwei Personen leicht verletzt

Bielefeld (ots)

Bielefeld. Am 15.03.2019, gegen 18.02 Uhr, befuhr eine 29jährige Fahrzeugführerin aus Bielefeld mit ihrem 24jährigen Beifahrer, ebenfalls aus Bielefeld, in einem Ford Ka die Osningstraße in Richtung Senne. In Höhe des Parkplatzes Togdrang verlor die Fahrzeugführerin in einer Kurve aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überschlug sich mehrfach. Dabei wurden beide Fahrzeuginsassen leicht verletzt und mittels Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Bielefeld in ein Bielefelder Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Der Pkw wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden.

