Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 30.000 Euro sind die bilanzeines Verkehrsunfalls am Freitag gegen 18.15 Uhr bei der Moosalbtalstraße. Nach einem Spaziergang wollte ein 62-Jähriger mit seinem zuvor auf einem Waldparkplatz in der Nähe der Schöllbronner Mühle geparkten Pkw wegfahren. Hierbei fuhr er den abschüssigen Waldweg rückwärts um auf die Moosalbtalstraße zu gelangen. Beim Wenden schlug er zu stark ein und fuhr aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit eine Böschung hoch. Im Anschluss überschlug sich dann der Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer sowie seine Mitfahrerin wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

