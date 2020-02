Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Reifen abmontiert und mitgenommen

Gronau (ots)

Auf das rechte Vorderrad eines geparkten Wagens hatten es Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Gronau abgesehen. Es gehörte zu einem Toyota Auris, der an der Sudetenstraße gestanden hatte. Zeugenaussagen lassen darauf schließen, dass sich gegen 05.00 Uhr am Sonntagmorgen zwei Unbekannte an dem Auto zu schaffen gemacht haben. Beschreibung: schlank, 1,75 bis 1,80 Meter groß, dunkle Oberbekleidung, einer der Männer trug eine schwarze Wollmütze; beide sprachen akzentfreies Deutsch. Nach der Demontage entfernten sich die Täter zu Fuß in Richtung Pommernstraße. Den Reifen rollten sie dabei vor sich her. Die Kripo in Gronau bittet um Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

