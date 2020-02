POL-BOR: Schöppingen - Anhänger löst sich von Trecker

Kreispolizeibehörde Borken

Schöppingen (ots)

An der Anhängervorrichtung eines Traktors haben sich Unbekannte in Schöppingen zu schaffen gemacht. Das fiel auf, als das Fahrzeug am Samstag auf einem Acker in der Bauerschaft Ramsberg zum Einsatz kam: Der Anhänger hatte sich beim Ausbringen von Gülle gelöst. Dabei wurden auch die Ölleitung und Kabelverbindungen in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Erkenntnissen muss ein Unbekannter die Sicherungsplatte gelöst haben - wahrscheinlich zwischen Freitag, 22.30 Uhr, und Samstag, 15.00 Uhr. In diesem Zeitraum hatte das Gespann auf dem Gelände eines Bauernhofes in der Bauerschaft Ramsberg gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

