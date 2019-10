Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Citroen-Fahrer stößt Geschwindigkeitsmessgerät um

Hamm-Uentrop (ots)

Das Verhalten des Fahrers eines Citroen mit Warendorfer Kennzeichen versetzte einen städtischen Mitarbeiter am Mittwoch, 16. Oktober, in Erstaunen. Der 44-Jährige führte am frühen Abend auf der Lippestraße Geschwindigkeitsmessungen durch. Gegen 18.25 Uhr wurde der Fahrer des Citroen mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Kurz nach dem auslösenden Blitz stellte der Fahrer sein Auto am Fahrbahnrand ab, stieg aus und zog sich weiße Handschuhe an. Anschließend stieß er das auf einem Wiesenstück aufgebaute Messgerät mit beiden Händen um. Danach begab er sich zu dem Mitarbeiter der Stadt und forderte ihn auf, zuzuschlagen. Dieser Aufforderung kam er natürlich nicht nach und fragte vielmehr nach den Personalien des Citroen-Fahrers. Die gab er jedoch nicht an, stieg in sein Auto und setzte seine Fahrt fort. Ob das Messgerät durch das Umwerfen beschädigt wurde, muss nun geprüft werden. Die Ermittlungen zu dem unbekannten Citroen-Fahrer dauern an. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen der "Störung öffentlicher Betriebe".(hei)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell