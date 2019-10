Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in ein Wohnhaus mit Praxis

Hamm-Rhynern (ots)

Unbekannte brachen am Mittwoch, 17. Oktober, in der Zeit zwischen 19 Uhr und 23.30 Uhr, in ein Wohnhaus mit integrierter Praxis in der Straße Weingarten ein. Die Tatverdächtigen hebelten eine Balkontür auf und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume. Anschließend hebelten sie die Tür zur Praxis auf und durchsuchten dort ebenfalls alle Räume. Mit einem Tresor als Beute flüchteten sie. Zeugen, die verdächtige Personen und Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 zu melden.(jb)

