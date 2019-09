Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Wer kennt diesen Taschendieb?

Leipzig (ots)

Der Mann betrat am 02. März 2019 in Naumburg den Regionalexpress in Richtung Leipzig. Während der Fahrt entwendete er gegen 15:15 Uhr die Handtasche einer Dame. In dieser befanden sich neben der Geldbörse mit Geldkarten und Bargeld auch das Handy der Geschädigten.

- Wer kennt den Täter? - Wer hat ihn in Naumburg, Leipzig oder Umgebung schon einmal gesehen?

Hinweise zum Täter, dessen Aufenthaltsort oder der Tat selbst nimmt jede Polizeidienststelle und die Bundespolizei unter 0341-99799 0 entgegen.

Bilder unter:

www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2019/oefa_31_2019.html

