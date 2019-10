Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vier Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Hamm-Herringen (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Mittwoch, 16. Oktober, auf der Radbodstraße wurden vier Personen leicht verletzt. In Höhe der Lange Straße fuhr gegen 5 Uhr morgens ein 24-jähriger VW-Fahrer aus Hamm auf den Opel eines 30-jährigen aus Duisburg auf. Beide waren in Richtung Herringer Weg unterwegs. Bei dem Zusammenstoß wurden der 30- und 24-Jährige sowie zwei Mitfahrer aus dem VW leicht verletzt. Sie konnten nach ambulanten Behandlungen das Krankenhaus wieder verlassen. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 5000 Euro.(hei)

