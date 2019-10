Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrzeug stillgelegt- Schwertransporter fährt mit einem Tag Verspätung los

Hamm-Uentrop (ots)

Am Montag, 7. Oktober, sollte die rund 500 Kilometer lange Reise für ein zirka 60 Tonnen schweres Maschinenteil, mit einem Spezialtransporter von Hamm in die Eifel losgehen. Bei einer routinemäßen Abfahrtkontrolle in Uentrop stellten die Spezialisten des Verkehrsdienstes erhebliche Mängel bei der Ladungssicherung des 123 Tonnen schweren Fahrzeugs fest.

Das Bauteil war nicht ausreichend gegen Verrutschen und Herunterfallen gesichert. Insbesondere fielen spezielle Kunststoffmatten, die das Verrutschen einer Ladung verhindern sollen, auf, die allein durch die 60 Tonnen Gewicht des Ladegutes zerstört waren. Ein sicherer Transport zum Zielort wäre so nicht möglich gewesen. Der Schwertransport hätte jederzeit seine Ladung verlieren können- die Folgen: undenkbar.

In enger Zusammenarbeit mit der Polizei sicherten der Transporteur und die Verladefirma das Bauteil vorschriftsmäßig am nächsten Tag. Der Transport konnte so Dienstagnacht unter Polizeibegleitung durchgeführt werden und erreichte ohne Unfall seinen Zielort.(jb)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm