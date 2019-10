Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Schnellimbiss

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte Täter haben sich zwischen Dienstag, 15. Oktober (22 Uhr) und Mittwoch, 16.Oktober (7.30 Uhr), unerlaubt Zutritt zu einem Schnellimbiss in einem Baucontainer auf dem Gelände eines Sportvereins verschafft. Sie öffneten die Eingangstür des Containers an der Jürgen-Graef-Allee gewaltsam. Der Sachschaden an der beschädigten Tür wird auf 150 Euro geschätzt. Zudem wurden Glasflaschen geleert. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (lt)

