POL-PDNR: Friesenhagen - OT Wildenburg-Bahnhof, Diebstahl eines Gastro-Sonnenschirm

Friesenhagen - Wildenburg (ots)

In der Zeit zwischen dem 24.05.2019, 22:30 Uhr bis zum 25.05.2019, 07:00 Uhr wurde in Friesenhagen OT Wildenburg-Bahnhof ein hochwertiger Gastro-Sonnenschirm samt Edelstahlständer entwendet. Der Sonnenschirm stand auf dem Gelände einer Schankwirtschaft mit Biergarten am Wildenburger Bahnhof. Bei dem Schirm handelt es sich um einen ca. 4 Meter großen, weißen Sonnenschirm mit "Krombacher" - Schriftzug. Die Sachschadenshöhe beträgt ca. 700,- Euro

Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf, Tel.: 02741-9260

