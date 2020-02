Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Tanksäule durch Fahrzeug beschädigt, Fahrzeugführer ermittelt

Heiden (ots)

Die Tanksäule einer Tankstelle in Heiden beschädigte beim Rückwärtsfahren ein 71-jähriger mit seinem Pkw am Sonntag gegen 08.20 Uhr. Er verließ die Rekener Straße, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Kameras des betroffenen Tankstellengeländes hielten das Kennzeichen des flüchtigen Pkw fest. Der Fahrzeughalter konnte so ermittelt und durch Beamte angetroffen werden. Er räumte die Tat ein. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

