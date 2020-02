Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Einbruch in Vereinscontainer

Reken (ots)

In den Container eines Rekeners Sportvereins drangen Unbekannte in der Zeit vom 02.02.20, 15.00 Uhr, bis Sonntag, 10.20 Uhr, gewaltsam ein. Der Container war an der Straße Berge abgestellt. Diebesgut wurde nicht erlangt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

