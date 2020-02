Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Zwei Pedelecs aus Garage entwendet

Gronau (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Gronau-Epe zwei Pedelecs gestohlen. Um an ihre Beute zu gelangen, verschafften sich die Täter mit Gewalt Zugang zu einer verschlossenen Garage am Kiefernweg. Daraus entwendeten sie die beiden Fahrzeuge: ein schwarz lackiertes Damenrad der Marke Sparta im Wert von circa 2.200 Euro sowie ein silber-blau lackiertes Damenrad der Marke Gazelle im Wert von circa 1.800 Euro. Die Unbekannten ließen auch die dazugehörigen Akku-Ladegeräte mitgehen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

