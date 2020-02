Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Navi aus Auto entwendet

Rhede (ots)

Ein mobiles Navigationsgerät haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Rhede aus einem Auto gestohlen. Die Täter hatten eine Seitenscheibe des Wagens eingeschlagen, um an ihre Beute zu gelangen. Der Wagen stand zur Tatzeit an der Borger Stiege. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

