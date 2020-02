Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Auf Parkplatz angefahren

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Fußgängerin am Freitag bei einem Unfall in Ahaus erlitten. Die 60-Jährige verstaute nach eigenen Angaben gegen 13.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Zum Rotering ihre Einkäufe im Wagen. In dieser Situation habe ein dunkelblauer Kombi die Ahauserin angefahren und sich entfernt. Die Polizei bittet den Fahrer sowie Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden.

