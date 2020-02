Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Radfahrer übersehen

Ahaus (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer am Samstag in Ahaus-Alstätte bei einem Unfall erlitten. Der 58-Jährige war gegen 07.10 Uhr auf der Enscheder Straße in Richtung Gronauer Straße unterwegs. Ein 61-jähriger Autofahrer aus Vreden wollte aus einer Einfahrt nach links auf die Enscheder Straße einbiegen und übersah den Radfahrer. Der Ahauser kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

