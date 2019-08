Freiwillige Feuerwehr Lügde

FW Lügde: Feuerwehr löscht brennenden Zeitungsstapel

Lügde (ots)

11.08.2019, 00:32 Uhr, Mittlere Straße. Der Löschzug Lügde wurde mit dem Alarmstichwort "Feuer 1: Kleinbrand im Freien" in die Mittlere Straße alarmiert. Durch ungeklärte Ursache ist ein Zeitungsstapel in einer Bushaltestelle in Brand geraten. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Zeitungsstapel mit Wasser ab und kontrollierten die Umgebung auf eventuelle Glutnester.

Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Lügde

Pressesprecher

E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-luegde.de

http://www.feuerwehr-luegde.de/

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lügde, übermittelt durch news aktuell