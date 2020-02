Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Drogen

Soest (ots)

Am Montag, um 14:00 Uhr, fielen bei einer Bestreifung des Bahnhofsbereichs durch eine Zivilstreife drei Männer auf. Diese rauchten an der Werkstraße offensichtlich einen Joint. Die Beamten nahmen einem 20-jährigen in Erwitte lebenden Mann den Joint ab und stellten ihn sicher. Ein 25-jähriger, in Olpe lebender Mann, führte elf Portionseinheiten Cannabis mit sich. Diese wurden ebenfalls sichergestellt. Gegen beide Männer wurden entsprechende Anzeigen geschrieben. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell