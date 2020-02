Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Bad Westernkotten - Diebe im Seniorenheim

Erwitte (ots)

Am Samstag, gegen 14:00 Uhr, wurde die Polizei in ein Seniorenheim an der Griesestraße gerufen. Hier hatten sich zwei unbekannte Täter im Gebäude aufgehalten und mehrere Zimmer von Bewohnern durchsucht. Eine 85-jährige Frau, die einen Mittagsschlaf in ihrem Sessel hielt, wurde wach und bemerkte einen Mann und eine Frau in ihrem Zimmer. Die Frau war damit beschäftigt ihre Schubladen zu durchsuchen. Daraufhin rief die Seniorin nach Hilfe und die beiden Diebe suchten das Weite. Zwei 43-jährige Angestellte des Seniorenheims verfolgten die beiden Täter nach draußen. Eine wollte den Mann festhalten. Dieser stieß sie jedoch zurück und flüchtete mit den Worten:" Nix deutsch". Die beiden Täter werden als etwa 25 Jahre alt und osteuropäisch beschrieben. Die Frau hatte lange, braune, leicht gelockte Haare. Sie trug eine blaue Jeansjacke und eine große Handtasche. Der Mann war schlank und hatte kurzes, schwarzes Haar. Er trug einen grauen Pullover und eine dunkle Jeans. Ob das Duo etwas entwenden konnte ist noch nicht klar. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Flüchtigen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei. (lü)

