Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Autos beschädigt

Soest (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 22:35 Uhr, wurden auf einem Parkplatz an der Dominikanerstraße mehrere Fahrzeuge beschädigt. Zeugen konnten vier Unbekannte dabei beobachten, wie sie die Außenspiegel der Autos durch Tritte unbrauchbar machten. Bei den Tätern handelte es sich um eine weibliche und drei männliche Personen. Das Mädchen hatte braune, schulterlange Haare, war schlank und trug eine braune Jacke. Sie soll zwischen 16 und 20 Jahren alt sein. Die drei Jungen waren alle schlank und zwischen 185 cm und 195 cm groß. Auch ihr Alter liegt schätzungsweise zwischen 16 und 20 Jahren. Eine Nahbereichsfahndung durch die hinzu gerufene Polizei blieb erfolglos. Zeugen, die Hinweise zu den Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

