Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Bremen - Zwei Schwerverletzte nach Unfall

Ense (ots)

Am späten Freitagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, kam es auf der Werler Straße am Abzweig zur Bahnhofstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 55-jährige Enserin wollte in Richtung Niederense nach links abbiegen, als sie die Vorfahrt eines von Bremen kommenden 53-jährigen Ensers missachtete. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge in den Straßengraben befördert. Die Frau und ihr 11-jähriger Beifahrer mussten schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der nicht angeschnallte Mann hatte Glück und blieb unverletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15000 Euro. (wo)

