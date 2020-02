Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Einbruch

Werl (ots)

Am Samstag, zwischen 18:00 und 19:30 Uhr, wurde in ein Haus an der Gerhard-Hauptmann-Straße eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster an der Rückseite des Hauses auf und durchsuchten zwei Räume. Dabei erbeuteten sie lediglich einen kleinen Geldschein. Als der Bewohner zurückkam, konnte er die Haustür nicht öffnen, da von innen abgeschlossen war. Er entdeckte das aufgehebelte Fenster und gelangte dadurch in die Wohnung. Die Polizei verständigte er am nächsten Tag. Zeugen, die am Samstagabend verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

