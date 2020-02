Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Auffahrunfall

Erwitte (ots)

Am Montag, um 08:40 Uhr, kam es auf der B1 zwischen Erwitte und Eikeloh zu einem Unfall. Eine 49-jährige Frau aus Erwitte war mit ihrem Seat Ateca in Richtung Erwitte unterwegs. Sie beabsichtigte nach links in den Sauerländer Weg abzubiegen. Dazu setzte sie den Blinker und verlangsamte die Fahrt. Das bemerkte ein hinter ihr fahrender, 21-jähriger Mann aus Büren, zu spät. Er prallte mit ziemlicher Wucht mit seinem VW Polo auf den Seat. Durch den Aufprall wurden beide Fahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (lü)

