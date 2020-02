Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Borken (ots)

Eine Pedelec-Fahrerin ist am Freitag in Borken bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein 42-Jähriger befuhr gegen 12.40 Uhr die Straße An der Nathe in Richtung Weseler Landstraße. An der Kreuzung mit der Straße Lange Stiege übersah er die von rechts kommende 52-Jährige. An dieser Stelle gilt die Vorfahrtregel "Rechts-vor-links". Ein Rettungswagen brachte die Borkenerin in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.600 Euro.

