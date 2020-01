POL-REK: 200107-4: Warnung vor Phishing-Mails - Rhein-Erft-Kreis

Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

Die Polizei warnt vor einer Betrugsmasche im Internet in Form von gefälschten E-Mails von Paket- und Brief-Diensten.

In zwei Ende Dezember zur Anzeige gebrachten Fällen erhielten Kunden des Paket- und Brief-Dienstes DHL E-Mails, in denen sie dazu aufgefordert wurden, einen niedrigen Geldbetrag nachzuzahlen, damit ihre Warensendung zugestellt werden könnte. Die E-Mails, die optisch den DHL-Mails stark ähnelten, enthielten zudem einen Link. Beim Aufrufen sollten die Kunden zur Begleichung des Geldbetrages diverse sensible Daten preisgeben, unter anderem Kreditkartendaten. Was die Kunden nicht wussten: Mit Zahlung des Betrages schlossen sie automatisch ein kostspieliges Abonnement ab. Die Polizei warnt vor der Masche und empfiehlt, bei E-Mails mit Links und Anhängen besondere Vorsicht walten zu lassen. Prüfen Sie, ob Sie wirklich eine Sendung erwarten oder aufgegeben haben. Wenn Sie sich unsicher sind, ob eine E-Mail echt ist, sollten Sie Links oder Anhänge keinesfalls öffnen, um eine Sendung zu verfolgen. Stattdessen sollten Sie Ihre Sendungsnummer manuell auf der Internetseite des jeweiligen Dienstes in die Suchmaske eingeben. (nh)

