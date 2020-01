Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200107-3: Autofahrer ließ verletzten Radfahrer zurück - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Auto stieß gegen das Hinterrad eines 26-jährigen Fahrradfahrers und flüchtete.

Der 26-Jährige war am Dienstagmorgen (07. Januar) um 06:40 Uhr auf der Bodelschwinghstraße in Richtung Markusweg unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 27 an einem dort am Straßenrand abgestellten Anhänger vorbeifuhr. Ein nachfolgendes Auto stieß gegen das Hinterrad des Fahrrades des 26-Jährigen, der in der Folge zu Fall kam und nach kurzer Bewusstlosigkeit von zwei Passanten aufgefunden und erstversorgt wurde. Der schwer verletzte Radfahrer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der oder die Autofahrerin flüchtete vom Unfallort und wird gebeten, sich zur Rekonstruktion des Verkehrsunfalles mit dem Verkehrskommissariat in Hürth unter Telefon 02233 52-0 in Verbindung zu setzen. (bm)

