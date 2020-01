Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bubsheim) Einbruch in Lebensmittelmarkt - Polizei bittet um Hinweise

Bubsheim (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Samstagspätnachmittag, 04.01., bis Montagnachmittag, 06.01., in einen Lebensmittelmarkt in der Straße "Im Schnarz" eingebrochen. Nach dem Abreißen einer Vergitterung an der Gebäuderückseite und dem Aufhebeln des dahinter befindlichen Fensters drangen die Einbrecher in den Lebensmittelmarkt ein. In einem Büroraum des Marktes erbeuteten die Täter schließlich Wechselgeld aus einem Registrierkasseneinsatz in Höhe von knapp 300 Euro. Mit dem Bargeld verließen die Einbrecher den Markt wieder über das zuvor gewaltsam geöffnete Fenster. Die Polizei Wehingen (07426 1240) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

