Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Geschlagen und beraubt

Ahaus (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in Ahaus einen Passanten beraubt. Zu dem Vorfall kam es gegen 04.30 Uhr auf der Kreuzstraße: Ein 28 Jahre alter Ahauser befand sich dort zu Fuß auf dem Heimweg. Das Opfer gab an, unvermittelt einen Schlag erhalten zu haben und daraufhin bewusstlos zusammengebrochen zu sein. Als er wieder zu sich gekommen sei, habe sein Portemonnaie neben ihm auf der Straße gelegen - Bargeld und eine Bankkarte fehlten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell