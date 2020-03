Polizei Aachen

POL-AC: Mann spuckt Passanten an, beschädigt Autos und leistet Widerstand

Aachen (ots)

Gestern Nachmittag (30.03.2020) gegen 17.30 Uhr bespuckte ein 34-jähriger Mann aus Aachen mehrere Passanten auf der Heinrichsallee in Aachen. Darüber hinaus beschädigte er noch mehrere Pkw. Die hinzugerufenen Polizisten konnten den Tatverdächtigen nach kurzer Flucht in der Ottostraße stellen. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde er gefesselt. Dabei leistete er Widerstand. Um ein weiteres Anspucken zu verhindern, legten ihm die Polizisten einen Mundschutz an. Während des Einsatzes zeigte der Mann ständig starke Stimmungsschwankungen. Aufgrund des auffälligen Gemütszustandes ließen die Beamten den 34-jährigen Mann von einem Arzt untersuchen. Der entschied eine Einweisung in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses und die Durchführung eines Covid-19 Tests. Die Beamten blieben unverletzt und ein Strafverfahren u.a. wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet. (fp)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell