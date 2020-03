Polizei Aachen

POL-AC: "Achtet auf Eure Nachbarn!" - Ein Projekt mit Herz und fürs Herz - Polizei Aachen unterstützt die Feuerwehr

Bild-Infos

Download

Aachen/ StädteRegion (ots)

Letzte Woche kam der Leiter der Aachener Feuerwehr, Jürgen Wolff, mit einer kreativen Idee auf die Aachener Polizei zu. Ein gemeinsames Musik- Projekt sollte ins Leben gerufen werden, um die Bürgerinnen und Bürger in dieser Krisenzeit zu sensibilisieren besonders auf ältere Mitmenschen Acht zu geben. Ein Sänger war schnell gefunden: Oliver Schmitt unser "singender Kommissar" - bekannt als Akteur des jährlich stattfindenden Adventskonzerts des PP Aachen. Mit ihm zusammen sangen Kolleginnen und Kollegen von Feuerwehr und Polizei einen Evergreen von Udo Jürgens ein. Das Lied "Immer wieder geht die Sonne auf" hat in diesen Tagen eine besondere Botschaft. Erfahrene Feuerwehrleute und Polizisten wissen, dass gerade in Krisenlagen, in denen soziale Kontakte reduziert werden, alleinlebende ältere Menschen besonders gefährdet sind, vergessen zu werden und im schlimmsten Fall einsam zu sterben. Um dieser Gefahr vorzubeugen, wird der Song ab heute von Lautsprecherfahrzeugen der Feuerwehr in den Straßen der Stadt und StädteRegion zu hören sein. Polizeipräsident Dirk Weinspach mahnt: "Achten Sie auf ältere Menschen in Ihrer Nachbarschaft! Kümmern Sie sich, wenn Sie den Eindruck haben, dass etwas nicht stimmt!" In einem Begleitvideo appellieren die Initiatoren an die Nachbarschaft, dass niemand vergessen wird. Das Video kann und unter folgendem Link: https://youtu.be/GruM4cQ2VYw (YouTube- Kanal der Stadt Aachen) und bei verschiedenen Musik- Streamingdiensten abgerufen werden.

Das beigefügte Foto kann rechtefrei genutzt werden. (pw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell