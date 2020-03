Polizei Aachen

POL-AC: Aufmerksame Nachbarn verständigten die Polizei

Aachen (ots)

Gestern kurz vor Mitternacht (30.03.2019) wurden in der Horngasse zwei männliche Personen von aufmerksamen Zeugen dabei beobachtet, wie sie mittels Schraubendreher an einer Haustür manipulierten. Die herbeigerufenen Polizisten trafen die beiden Tatverdächtigen an. Diese leugneten die Tat. Bei der Personendurchsuchung wurden ein Schraubendreher und mehrere Einmalhandschuhe aufgefunden. An insgesamt fünf Haustüren waren frische Hebelspuren erkennbar. Nach erfolgter Personalienfeststellung wurden die beiden Tatverdächtigen wieder entlassen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchten Einbruchsdiebstahl. (sb)

