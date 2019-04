Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Lieferwagenaufbruch scheiterte

Wenden (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchten unbekannte Täter den Laderaum eines in der Reinerzer Straße in Rothemühle vor dem Haus geparkten, roten VW Crafter zu öffnen. Dazu wurde unterhalb des Schlosses in der Hecktür eingestochen, um so den Schließmechanismus zu betätigen. Dies misslang jedoch und die Täter verließen den Tatort ohne Beute. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

